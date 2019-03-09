Yer: Atatürk Havalimanı! Yolcunun bagajından çıktı, polisler şoke oldu Abu Dabi kentinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada, nadir bulunan türlerden olan 23 adet yılan derisi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda 23 adet nadir bulunan yılan derisi ele geçirildi.



İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Abu Dabi’den Türkiye’ye gelen bir yolcudan şüphelenerek bagajını incelemeye aldı. Bagajın yapılan X-ray kontrolünün ardından detaylı araması yapıldı. Hepsine el konuldu Yapılan kontrollerde, şahsın eşyaları arasına gizlediği 23 adet nadir bulunan yılan derisi tespit edildi. Yılan derilerine ekipleri tarafından el konuldu.

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