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Gündem Yer: Adana! Sıfır aldığı otomobili hayatının şokunu yaşattı
Gündem

Yer: Adana! Sıfır aldığı otomobili hayatının şokunu yaşattı

Adana'da yaşayan Ömer Faruk Talaş, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır kilometre otomobil satın aldı. Geçen hafta otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan Ömer Faruk Talaş, bir an önce mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 12:18:00 -
Yer: Adana! Sıfır aldığı otomobili hayatının şokunu yaşattı

Adana'da yaşan Ömer Faruk Talaş isimli bir vatandaş, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır kilometre 01 ET 364 plakalı bir otomobil satın aldı. Geçen hafta otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi.

Araçta 20 bin lira hasar kaydı var

Sıfır kilometre aldığı otomobilinin hasarlı çıkması üzerine Ömer Faruk Talaş, durumu firmaya iletti. Firma ise bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Talaş'ın telefonlarını cevapsız bıraktı. Aracında yaklaşık 20 bin lira değer kaybı olduğunu söyleyen Ömer Faruk Talaş, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Mağduriyetimi çok yüksek"

Talaş, "Ben bu aracı 2017 yılında sıfır kilometre olarak almıştım. Geçtiğimiz hafta aracı satmak isterken ekspere gittiğimde sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendim. Fiat'a bu durumu danıştığımızda ise hep bir erteleme söz konusu oldu. Bilirkişi geçtiğimiz gün geldi ancak şuanda da firma telefonlarına cevap vermiyor. Herhangi bir geri dönüş alamadık. Mağduriyetimiz çok yüksek. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var. Fiat firmasından çok fazla araç alıp satmıştık ama bu saatten sonra asla çalışmayız onlarla" diye konuştu.

Öte yandan Ömer Faruk Talaş, mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi.

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