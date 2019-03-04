"YEP ile başlayan ekonomik dengelenme fiyatlara olumlu yansıdı"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile başlayan ekonomik dengelenme sürecinin fiyatlara olumlu yansımaya başladığını gördüklerini bildirdi.

Kaan, şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özellikle geçen yılın ikinci yarısında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı spekülatif döviz saldırılarının etkisiyle tüketici fiyatlarında ciddi artışlar gözlemlediklerini kaydetti.

Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün geldiğimiz aşamada ise YEP ile başlayan ekonomik dengelenme sürecinin fiyatlara olumlu yansımaya başladığını görüyoruz. Çekirdek enflasyonda gözlenen geri çekilmenin yanı sıra yüzde 29,59 seviyesinde gerçekleşen yıllık bazlı yurt içi üretici fiyatları artışı, yüzde 19,67 seviyesindeki manşet enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Bu dönemde aylık bazda yalnızca yüzde 0,9 puan artış kaydeden ve enflasyon sepetinin neredeyse 4'te birini kapsayan gıda grubundaki fiyat dalgalanmalarının sona ermesiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren enflasyondaki düşüşün hızlanmasını ve özellikle de yılın ikinci yarısından sonra hem tüketici hem de üretici fiyatlarında daha durağan bir görüntünün sağlanmasını bekliyoruz."