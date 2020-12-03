YEP Hedeflerimizi ulaşacağız

Akit Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter’dan önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, kasımda ihracatın Covid-19’dan ötürü 2019’un aynı ayına oranla yüzde 0.95 daralarak 16 milyar 88 milyon dolara gerilediğine işaret etti.

Karşılama oranı yüzde 76

İthalatın ise yüzde 16.7 artarak 21 milyar 158 milyon dolara çıktığına dikkat çeken Pekcan, “Bu dönemde dış ticaretimiz yüzde 8.05 artarak 37 milyar 246 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76’ya vardı” ifadelerini kullandı.

Olumlu ayrıştık

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüyerek G20 üyelerinden olumlu ayrıştığını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti: “Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen sene sonunda Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Canla başla çalışacağız

Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dış ticaretine katkılarından dolayı ihracat camiamıza teşekkür ederim.”