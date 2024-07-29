Yenişehirlioğlu’nun konuşması CHP’lileri kızdırdı
TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri esnasında, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kürsüde yaptığı konuşmayı nedense CHP'liler üstüne alındı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM kürsüsünde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili konuşma yaparken tansiyon yükseldi.
TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Ak Parti adına, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kürsüye çıkıp konuşma yapmaya başladı. Yenişehirlioğlu konuşma yaparken muhalefet sıralarından uğultu geldi. Yenişehirlioğlu bu sırada konuşma metninde geçen "sahipsiz köpekler" cümlesini, konunun önemi nedeniyle vurgulayarak okudu.
Muhalefet sıraları ise Yenişehiroğlu'nun, bu sözleri kendilerine yönelik söylendiğini ifade ederek AK Parti Grup Başkanvekili'ne tepki gösterdi. Meclis'te AK Partili vekiller ile muhalefet vekilleri arasında tartışma çıktı, birleşime ara verildi.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Toplum başıboş köpek istemiyor! Halkın yüzde 65’ten fazlası teklife olumlu bakıyor