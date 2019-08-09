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Yenişehirlilerden başkanlara hayırlı olsun ziyareti

Yenişehir heyeti Bursa’da görev yapan başkanlara hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:19
Yenişehirlilerden başkanlara hayırlı olsun ziyareti

Yenişehir heyeti Bursa’da görev yapan başkanlara hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu.


Yenişehir heyeti, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlere Berberler ve Benzerleri Odası Başkanı Ahmet Akar, Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Üzeyir Şebin, Servisçiler Kooperatifi Başkanı Şükrü Sezer, Ülkü Ocakları eski Başkanı İbrahim Ertoğral ve Burak Bal katıldı. Ahmet Akar, “İlçemizden yetişip güzide şehrimiz Bursa’da önemli makamlara gelen hemşerilerimizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendileri ile gurur duyuyor, hayırlı hizmetler yapmalarını diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:19
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