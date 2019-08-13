Yenişehir'deki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltında Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde cuma günü çıkan orman yangınıyla ilgili kentte demir doğrama işi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir'in Selimiye Mahallesi'nde 9 Ağustos Cuma günü çıkan orman yangınının ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Çalışma ve incelemeler sonucu yangına, Fethiye ve Yeniköy mahalleleri arasındaki bölgede, 2 prefabrik evin montajı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımın neden olduğu tespit edildi. Prefabrik montajını yapan ve Bursa'da demir doğrama işiyle uğraştıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi. Selimiye Mahallesi sınırlarında çıkan yangında, 50 hektarlık meşe ve kızılçam ormanı yanmıştı.

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