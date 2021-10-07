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Gündem Yenişehir’de balık ölümlerine soruşturma başlatıldı
Gündem

Yenişehir’de balık ölümlerine soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazilerine su verebilmek için Boğazköy Barajı'nın kapakları tedbir amaçlı kapatılınca bölgede balık ölümleri yaşandı. Kaymakamlık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:47:00 - 2021-10-07 22:49:35
Yenişehir’de balık ölümlerine soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Boğazköy Barajı'ndan gelen suyun kapakları kapanınca bölgede balık ölümleri meydana geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş "Tarım arazilerine kontrollü su sağlanması için Boğazköy Barajı'nın kapakları kapanınca, Yenişehir'e bağlı bölgelerde balık ölümleri meydana geldi" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde dün gece tekrar su verildiğini belirten Aktaş, "Şu anda küresel ısınma nedeniyle büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Eğer baraj ve göletlerde yeteri kadar su olmazsa, tarımda üretim çok ciddi sıkıntı içine girecektir" diye konuştu.

Ayrıca Yenişehir Kaymakamlığının, balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.  

 

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