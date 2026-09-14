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Yerel Yenişehir-İnegöl yolunda kaza: Motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Yerel

Yenişehir-İnegöl yolunda kaza: Motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yenişehir-İnegöl yolunda kaza: Motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde TIR ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Remzi M. ve 19 yaşındaki Yusuf E. yaşamını yitirdi. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir-İnegöl kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Remzi M. yönetimindeki 16 BTV 736 plakalı motosiklet ile Recep Ö.’nün (29) kullandığı 31 ARG 58 plakalı TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Remzi M. ile beraberindeki Yusuf E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Recep Ö. idaresindeki 31 ARG 58 plakalı TIR ile Remzi M. (18) yönetimindeki 16 BTV 736 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Remzi M. ile beraberindeki Yusuf E.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada yaralanan TIR şoförü Recep Ö. ise ambulans ile Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Remzi M. ve Yusuf E.’nin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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