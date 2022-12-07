  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de cami düşmanlığı bitmiyor! Hortlayan nefrete vatandaş tokadı

Şeref yoksunu ülkeden PKK’ya havacılık eğitimi!

Altın için ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan çok kritik uyarı! Yarın hemen bunu yapın

ABD'nin savaş uçağı kararına Türkiye'den ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İzmirlilere müjde!

Kantarın topuzu iyice kaçtı! Kılıçdaroğlu'na PKK sevici başdanışma

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

Suriye Milli Takımı’nda oynayan Türk sporcu Kemal Canpolat: Suriyeliler Türkiye ile bunun yapılmasını istiyor

Görüntüler ortaya çıktı! İyi Parti’de kadına tekme tokat saldırı

Solcu Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çok fena tokatladı! Bay Kemal, sittin sene kendine gelemez artık
Siyaset Yenilik Partisi'nden Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanma olayına ilişkin açıklama
Siyaset

Yenilik Partisi'nden Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanma olayına ilişkin açıklama

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin partililerden açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 20:59:00 - 2022-12-07 21:05:13
Yenilik Partisi'nden Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanma olayına ilişkin açıklama

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Genel Merkez'de uğradığı bıçaklı saldırı olayıyla ilgili partililer açıklama yaptı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanmıştı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan çay içmek istediğini söylemiş

Olayın ardından Öztürk’ün tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulunan parti üyesi Osman Yaylacık, “Bir şahıs İstanbul’dan geldiğini söyleyerek Yılmaz’ın bir çayını içmek istediğini söylüyor. Başkanım çay ikram ederken boynuna saldırmış, boynundan vuramayınca arkasından 5 kere kalçasından vurup kaçmış” diye konuştu.

Emniyet çalışmalarını yürütüyor

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emre Aygen ise, “Söz konusu şahsın kim olduğu hakkında emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda kimliğinin belirlendiği duyumunu da aldık. Fakat bu bilginin en doğrusunu emniyetten gelen açıklama ile bilebiliriz” dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Siyaset

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Bu adam narkozun etkisinde mi?
Bu adam narkozun etkisinde mi?

Siyaset

Bu adam narkozun etkisinde mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23