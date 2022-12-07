Yenilik Partisi'nden Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanma olayına ilişkin açıklama

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Genel Merkez'de uğradığı bıçaklı saldırı olayıyla ilgili partililer açıklama yaptı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanmıştı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan çay içmek istediğini söylemiş

Olayın ardından Öztürk’ün tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulunan parti üyesi Osman Yaylacık, “Bir şahıs İstanbul’dan geldiğini söyleyerek Yılmaz’ın bir çayını içmek istediğini söylüyor. Başkanım çay ikram ederken boynuna saldırmış, boynundan vuramayınca arkasından 5 kere kalçasından vurup kaçmış” diye konuştu.

Emniyet çalışmalarını yürütüyor

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emre Aygen ise, “Söz konusu şahsın kim olduğu hakkında emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda kimliğinin belirlendiği duyumunu da aldık. Fakat bu bilginin en doğrusunu emniyetten gelen açıklama ile bilebiliriz” dedi.