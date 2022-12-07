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Siyaset Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ofisinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 17:40:00 -
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Olay, Yenilik Partisi’nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26’ncı ve 27’nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Kalçasından yaralandı

Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi'nden açıklama

Yenilik Partisi’nden yapılan açıklamada, “13’üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı” denildi.

 

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