Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ofisinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Olay, Yenilik Partisi’nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26’ncı ve 27’nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.
Kalçasından yaralandı
Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaptı.
Soruşturma başlatıldı
Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenilik Partisi'nden açıklama
Yenilik Partisi’nden yapılan açıklamada, “13’üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı” denildi.