Yenilgiye doymayan Kılıçdaroğlu '2 yıl verin' sorunu çözeyim diyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2 yıl içinde mülteci sorununu çözeceğini iddia etti.
Suriyeli mülteciler üzerinden algı operasyonu devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!