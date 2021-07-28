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Gündem Yenilgiye doymayan Kılıçdaroğlu '2 yıl verin' sorunu çözeyim diyor
Gündem

Yenilgiye doymayan Kılıçdaroğlu '2 yıl verin' sorunu çözeyim diyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2 yıl içinde mülteci sorununu çözeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 22:53:00 -
Yenilgiye doymayan Kılıçdaroğlu '2 yıl verin' sorunu çözeyim diyor

Suriyeli mülteciler üzerinden algı operasyonu devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!

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