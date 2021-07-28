Yenilgiye doymayan Kılıçdaroğlu '2 yıl verin' sorunu çözeyim diyor

Suriyeli mülteciler üzerinden algı operasyonu devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!