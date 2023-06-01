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Gündem Yenilgi raydan çıkarttı: Şahsım rejimi, padişahlık tacı giyilmiş bir faşizm
Gündem

Yenilgi raydan çıkarttı: Şahsım rejimi, padişahlık tacı giyilmiş bir faşizm

Yeniakit Publisher
2023-06-01 02:06:00 -

CHP yandaşları yenilgi sonrası raydan çıktı. CHP'nin fonladığı Tele 1'de konuşan Emre Kongar, "Şahsım rejimi, padişahlık tacı giyilmiş bir faşizm." diyerek çirkin sözler sarf etti.

Türkiye 14 Mayıs milletvekillerini, 28 Mayıs'ta ikinci tura kalan seçimlerde de cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlükle çıktı. En yakın rakibine 2 milyon 250 binden fazla oy farkı atan Erdoğan, CHP yandaşı isimler tarafından 'diktatör' olmakla suçlandı.

Skandal sözler

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in ekran yüzlerinden Emre Kongar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri üzerinden Türk milletinin iradesini skandal sözlerle hedef aldı.

Türkiye'de demokrasi olmadığını öne süren Kongar, "Mevcut rejim demokrasi falan değil. Şahsım devleti demokrasimizi katletti." diye konuştu. Seçimlerden Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkmasını hazmedemeyen CHP yandaşı Kongar, "Ben ona şahsım rejimi, padişahlık tacı giyilmiş bir faşizm diyorum." dedi.
Kongar, skandal açıklamalarında şunları söyledi:

"Değerli izleyiciler lafı dolandırmaya gerek yok demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Mevcut rejim demokrasi falan değil. Şahsım devleti demokrasimizi katletti. Oy verdiğimiz rejim demokrasi falan değil. böyle demokrasi olmaz. Ben ona şahsım rejimi diyorum padişahlık tacı giyilmiş bir faşizm diyorum."

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