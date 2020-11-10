Yenilgi Ermenilere ağır geldi! Buldukları siyasetçiyi linç ettiler
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma sonrası işgal kurtarılmasını hazmedemeyen Ermeniler Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç etti.
Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etmesi ve Azerbaycan ile anlaşma imzalayıp geri çekilmeyi kabul etmesi Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı karıştırdı. Öfkeli Ermenistan halkı hükümet binasına saldırdı. Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan protestocular tarafından linç edildi. Mirzoyan, makam aracından çıkarılıp darp edildi.