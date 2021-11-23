Yenileri geliyor! Yurt provokatörlerine kötü haber

Yeni Akit/Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı bitmeden toplam 59 bin 438 kapasiteli 47 yeni yurdun hizmete açılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bakan @kasapoglu ‘2002’de sadece 190 yurt vardı. Bu yurtların çoğu ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz 779 rakamına ulaşırken, mevcut 190 yurdun neredeyse tamamını da baştan inşa ettik. 2021 yılı bitmeden toplam 59 bin 438 kapasiteli 47 yeni yurdumuzu hizmete açmış olacağız’”