Yenilenen “Atölye Üsküdar” törenle hizmete açıldı

Teknoloji alanında çeşitli etkinlikler ve kişisel gelişim odaklı programların düzenleneceği Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, yeni ekipmanları ve teknolojik aletleri, öğrencilere sunacağı yeni imkanlarla Üsküdar Belediye binasında açıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye binasını bir kamu kuruluşu olmasının yanı sıra aynı zamanda kütüphanesi, spor salonları, hayvan hastanesi ve Atölye Üsküdar ile 7/24 vatandaşların ve öğrencilerin hizmetindeki bir merkez olarak kullandıklarını söyledi.

Ziyaretçiler, yapay zeka, girişimcilik, teknoloji ve metaverse konulu workshoplar ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.