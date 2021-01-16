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Ekonomi Yenilenebilir enerji alanında iddialıyız! Çok büyük yatırımlar yapılacak
Ekonomi

Yenilenebilir enerji alanında iddialıyız! Çok büyük yatırımlar yapılacak

Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency-IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin güçlenip büyüdüğünü dile getirdi. Birol, yenilenebilir enerji alanında da atılım yapan ülkede dev yatırımlar yapılacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:03:00 -
Yenilenebilir enerji alanında iddialıyız! Çok büyük yatırımlar yapılacak

Akit  Ekonomi

Köklü gruplar ve firmalar tarafından art arda yenilenebilir enerji yatırımları yapılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy AgencyIEA) Başkanı Fatih Birol, bu yatırımlara yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Üretim arttı

Birol, yenilenebilir enerji üretiminin giderek arttığına dikkat çekti. Birol, “Şu anda yatırım yapmaya talip pek çok şirket var. Öyle görünüyor ki pandemi tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından Türkiye, yenilenebilir enerjide atılım yapacak. Hem güneş hem de rüzgâr enerjisinde çok büyük yatırımlar hayata geçirilecek” dedi.

İhracat da yapılabilir

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretilip ihraç edilebileceğini vurgulayan Birol, “Hanelerde ve fabrikalarda çatı tipi güneş panellerinin kullanımını da yaygınlaştırılırsa çok daha güçlü bir pazar oluşur. Türkiye, yenilenebilir enerji teknoloji ve ekipmanlarında ihracatçı olabilir” ifadelerini kullandı. Dünyada enerji sektörünün hızla dönüştüğünün altını çizen Birol, şöyle devam etti: “Güneş öncülüğünde yenilenebilir enerjinin yükselişine şahit oluyoruz. Türkiye’nin de bu alanda muazzam bir üretim potansiyeli var. Ancak ülkenin güneşte potansiyelinin yüzde 3’ünü, rüzgârda ise yüzde 15’ini kullandığını gözlemliyoruz. Oysa aldığı güneş ışınları kalite ve süre bakımından nitelikli. Aynı şekilde rüzgâr kalitesi de yüksek. 2019’da üretilen toplam elektriğin yüzde 60’ının yenilenebilir kaynaklardan olduğunu görüyoruz. Bu oranı daha da yukarı çekmememiz için bir neden yok.”

Maliyetler düşecek

Birol, Karadeniz’de bulunan doğal gazın Türkiye’ye önemli avantajlar sağlayacağını da söyledi. Birol, “Tuna 1’de bulunan doğal gaz elimizi güçlendirecek. Zira Rusya’yla kontratları yenileme, fiyatları indirimi alma imkânı doğacak” diye konuştu. Petrol fiyatlarının oldukça düşük olduğunu ve kısa süre içinde yükselmeyeceğini savunan Birol, “Piyasada büyük bir belirsizlik var, talepte toparlanma zaman alabilir. Stok fazlalığı da söz konusu” şeklinde konuştu.

Salgın olumsuz etkiledi

Birol, ayrıca Covid-19 salgınının enerji piyasasını olumsuz etkilediğine işaret etti. “Salgının etkilerini maalesef çok uzun süre yaşayacağız. Dünya ekonomik olarak hızla toparlansa bile enerji sektöründe bunun yansımaları daha geç olacak. Yaraların izlerini uzun süre silemeyeceğiz” diye ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
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