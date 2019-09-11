Yenile hayatı mottosuyla birinci ligde zirveyi hedefliyor! Her eve yepyeni bir Mondi

Akit Ekonomi

Mobilya üretiminde Türkiye’nin lider kuruluşu Boydak Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren markalardan Mondi hizmet tarihinde yeni sayfa açtı ve baştan aşağıya yenilendi. Gelecek döneme agresif ve iddialı hedeflerle girmek istediklerini söyleyen MONDİHOME Genel Müdürü Bilal Uyanık, global bir oyuncu olmak ve kısa vadede Türkiye’nin lider markalarından biri haline gelmek için çalışacaklarını vurguladı. Boydak Holding’in genç ve dinamik markası olarak hedef büyüttüklerini dile getiren Uyanık, İstanbul’da gerçekleştirdikleri relansmanda şu mesajları verdi:

l Biz yepyeni bir mondi fikriyle kendimizi yeniledik. Tüketici ihtiyaçlarına en iyi en doğru şekilde cevap verebilmek, değişen tüketici beklenti ve eğilimlerini karşılayabilmek için “yenile hayatı” mottosuyla yeni büyüme hedeflerine uygun yepyeni bir logo ve kurumsal kimlik oluşturduk.

l Yenilenen logomuzla, sektördeki konumumuzu, markamızın imajını ve algısını çok daha yükseklere taşıyoruz. Tüketicilerimizle daha sıkı ve sıcak bir bağ kuruyor, sonsuzluğa uzanan yeni bir birliktelik yaşamaya başlıyoruz. Ev yaşamına dair pek çok ürünü tüketicileriyle buluşturan bir marka olarak; bu çatı altında gelişerek daha da büyüyeceğimizin altını çiziyor ve ismimizi de Mondihome olarak yeniliyoruz.

l Şu ana kadar yaklaşık 120 mağazamızın değişim ve dönüşümü tamamlandı. Yıl sonuna kadar ise kalan mağazalarımızı tamamlayarak 310 mağazamızın tümünde iç dekorasyonları ile birlikte kurumsal kimliği yenilenmiş olacağız.

l Yenilenen kurumsal kimliğimizle gelecek dönem hedeflerimizi de revize ederek 2023 vizyonuna kararlı bir programla giriyoruz. Şu anda sektörün ilk 5 markasından biri olarak çok daha iddialı noktalara gelmek için bir dizi planlamalar yaptık. Kapalı alanlarımızın yüzde 40 civarında büyütülerek artırılması, makine parkamızın yenilenmesi ve takviyesi edilmesi gibi alanlarda 2020 yılı sonuna kadar 50 Milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi planlandı. Bu doğrultuda 2020 yılında, ürettiği tüm ürünlerini Mondihome tek çatı altında üretmeye devam edecek. Diğer taraftan satış noktalarındaki teşhir alanlarını yüzde 70 artırarak 2020 yılında tüketicilerimiz için alışverişi keyfe dönüştürecek mağazalar oluşturacağız. Bununla ilişkili olarak 310 olan mağaza sayımızı 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550’ye çıkaracağız. İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni dönemde yüzde 60 civarında bir artış öngörüyoruz. İhracatta 2023 yılına kadar geometrik büyümelerle sektörün en çok ihracat yapan ilk 5 firması arasında yer alacağız. Diğer alt yapı çalışmalarımızla birlikte orta vade hedefimiz; pazar payımızı agresif olarak artırarak sektörün lider markaları arasında yer almak.

Yeni bir enerji

Boydak Mobilya grubu olarak, dünya arenasında tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği, dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Boydak Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin de yaptığı konuşmada, “Belirlediğimiz hedeflerde çok ciddi mesafeler aldık, alt yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz 2023 vizyonu dahilinde ihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome yurtiçi ve yurtdışında global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak” dedi. İstihdam açısından grubun lokomotif sektörünün mobilya olduğunu belirten Ertekin, “Sanayi ve yatırım yolculuğumuza devam ediyoruz, bir yandan faaliyet gösterdiği sektörlerde yepyeni başarılara koşarken, diğer yandan en tecrübeli olduğu mobilya alanında, lider kimliğiyle yurtiçinde ve yurtdışında her yıl milyonlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Boydak Holding’in istikrarlı büyümesini sürdüren bir yapıya sahip olduğunu belirten Ertekin, “Yeni enerjisi ile Mondihome’un da bu büyük yapı içerisinde daima önde koşarak gruba ve sektöre katkısını artırarak yoluna devam edeceğini” ifade etti.