0553 313 94 23

Yenikapı’daki araçlarla ilgili CHP’li vekili terleten soru!

Bir televizyon programında Yenikapı'da sergilenen araçların içerisinde yer alan zabıta araçlarıyla ilgili "Bununla ne yapılır?" sorusunun yöneltildiği CHP'li Engin Altay, "Bilemiyorum" cevabını verdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:04
Yenikapı’daki araçlarla ilgili CHP’li vekili terleten soru!

Habertürk Manşet'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile, İBB'de araç israfı tartışması ve işten çıkarma polemiği konusu masaya yatırıldı.

Sorular terletti

Yenikapı'da sergilenen araçların şov için değil israfa dikkat çekmek amacıyla sergilendiğine dikkat çeken CHP'li Altay, program sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un sorularıyla zaman zaman zor anlar yaşadı.

"Bununla ne yapılabilir?"

Araçların içerisinde bulunan zabıta araçları gibi hizmet araçları için Engin Altay, "Bilemiyorum, ihtiyaç fazlasıdır herhalde" deyince Ersoy, "Bununla ne yapılır?" diye tekrar sordu.

"Personele gez diye verilebilir"

Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan CHP'li Altay, "Belediyede bankamatik maaşı alan, partiden dolayı belediyeye girmiş personele al bunla gez diye verilebilir, bilemiyorum" yanıtını verdi. Altay'ın bu cevabı ekran başındakileri şaşırttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:04
  1. Habertürk Manşet
  2. Mehmet Akif Ersoy
  3. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay
  4. İBB
  5. Engin Altay
  6. Yenikapı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteci ve Tarihçi Olsi Jazexhi, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarını anlattı
    1. Gazeteci ve Tarihçi Olsi Jazexhi, Doğu..
    2. Beylikdüzü’nde siyasi parti başkanları..
    3. Yenikapı'da dikkat çeken görüntü!..
    4. Burs veren kurum ve kuruluşlar..
    5. Ateşkes sinyali altını vurdu! Altın..
    6. MEB, eğitim öğretim istatistiklerini..
    7. Büyükelçi açıkladı! ‘Su-30 savaş..
    8. Anaların feryadı HDP ve PKK’yı bitirir
    9. Didim’de ‘İki Kitap Bir Heves’ ilgi..
    10. Yurtta hava durumu
    11. Veterinere getirilen kaplumbağa sağlam..
    12. Araç teşhircilerinin son marifeti!..
    13. Van zabıtası yemekte buluştu
    14. Yenikapı’daki araçlarla ilgili CHP’li..
    15. GÜNDEM / 7 Eylül 2019
    16. Halk Bankası gişe memuru alımı..
    17. Erdoğan anlattı: Bu saatten sonra ne..
    18. Orta kulakta sıvı birikimi neden olur?..
    19. Ebola 5 günde 27 can aldı
    20. Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor
    21. (ÖZEL)Tarlada çapadan internette..
    22. Yaren Leylek Adem Amca ile vedalaşıp..
    23. (Özel) 84 gündür kayıptı ceset ona ait..
    24. Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin..
    25. Her yıl 5 kere saldırıyorlar!..
    26. Elazığ’da Uluslararası Limnoloji ve..
    27. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    28. Kara yollarında son durum
    29. İzmir'de şüpheli ölüm! Yangın ihbarına..
    30. 330 milyonluk sigara cezası!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...