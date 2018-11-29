0553 313 94 23

Yenikapı’da ‘Yozgat’ rüzgârı

Çok renkli bir kültüre sahip olan Yozgat’ın meşhur lezzetleri ve yöresel sanatçıları Yozgat Tanıtım Günleri’nde vatandaşlarla buluşacak.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:28
Yenikapı’da ‘Yozgat’ rüzgârı

Anadolu’nun kadim şehirlerinden Yozgat tüm güzellikleriyle İstanbul ile kucaklaşıyor. Bugün Yenikapı Fuar alanında başlayacak olan Yozgat günlerinin açılış kurdele kesim töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ankara, Yozgat ve İstanbul protokolü ile Yozgat Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Deniz’in katılımları ile gerçekleştirilecek.

Halka ikram edilecek

Yozgat’ın meşhur ‘Desti Kebabını’ kırma seremonisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki protokol tarafından yapıldıktan sonra vatandaşlara ‘Arabaşı’ ikram edilecek.

Fuar alanında Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlık ve belediye başkanlıklarının stantları ile konfederasyona bağlı derneklerinin stantları yer alacak.

7’den 70’e tüm halkımız davetli

Organizasyonu düzenleyen Yozgat Konfederasyon Başkanı Mehmet Deniz, “Yozgat Tanıtım Günleri’nin amacının Türkiye’de saygın bir Yozgat imajı oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Deniz, “Tek hedefimiz tüm Yozgatlıları, tarihi, kültürel ve sosyal bağları ile kendini Yozgatlı görenleri bir aile halinde görmesini sağlamaktır. Yozgat Yenikapı Tanıtım Günleri etkinliğimizi hep beraber gerçekleştiriyor olacağız. Kadim şehir Yozgat’ın insanları olarak İstanbul’a Yenikapı Etkinlik alanına tüm hemşerilerimizi, Yozgat’ımızı merak eden 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Yozgat Günleri, Yenikapı Fuar alanında 29 Kasım ile 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:28
  1. Ankara
  2. Anadolu
  3. Yenikapı Fuar alanı
  4. Yozgat günleri
  5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay
  6. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  7. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  8. Yozgat Valisi Kadir Çakır
  9. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
  10. Yozgat Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Deniz
  11. Desti Kebabı
  12. Arabaşı
  13. Yozgat Valiliği
  14. Yozgat Tanıtım Günleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele
    1. Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele
    2. İstanbul Havalimanı’na Avrupa..
    3. Yüzde 10 barajına kontenjan jesti!
    4. Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın..
    5. Ulusoy konkordato ilan etti
    6. Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük..
    7. O çocuğa nefret suçu soruşturması açıldı
    8. Dragos hain planlarına yenilerini..
    9. Kuyumcular da faizden şikayetçi
    10. Bolu Dağı'nda yoğun sis
    11. Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
    12. Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist..
    13. Perakende sektörü 905 milyara ulaştı
    14. Van merkezli terör operasyonu
    15. Trump-Putin görüşmesinin saati belli..
    16. 2B arazileri başvurusu için yarın son..
    17. Erken rezervasyon kotalarını düşürmek..
    18. Amerikalı okul müdürü öğrencilerin..
    19. İstihbarat Soros'un bütün..
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    'Ehliyetsiz öğretmen' olayının içyüzü ortaya çıktı! Hocayı işgüzar polisler çıldırtmış!
    'Ehliyetsiz öğretmen' olayının içyüzü ortaya çıktı! Hocayı işgüzar polisler çıldırtmış!