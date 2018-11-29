Yenikapı’da ‘Yozgat’ rüzgârı

Anadolu’nun kadim şehirlerinden Yozgat tüm güzellikleriyle İstanbul ile kucaklaşıyor. Bugün Yenikapı Fuar alanında başlayacak olan Yozgat günlerinin açılış kurdele kesim töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ankara, Yozgat ve İstanbul protokolü ile Yozgat Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Deniz’in katılımları ile gerçekleştirilecek.

Halka ikram edilecek

Yozgat’ın meşhur ‘Desti Kebabını’ kırma seremonisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki protokol tarafından yapıldıktan sonra vatandaşlara ‘Arabaşı’ ikram edilecek.

Fuar alanında Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlık ve belediye başkanlıklarının stantları ile konfederasyona bağlı derneklerinin stantları yer alacak.

7’den 70’e tüm halkımız davetli

Organizasyonu düzenleyen Yozgat Konfederasyon Başkanı Mehmet Deniz, “Yozgat Tanıtım Günleri’nin amacının Türkiye’de saygın bir Yozgat imajı oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Deniz, “Tek hedefimiz tüm Yozgatlıları, tarihi, kültürel ve sosyal bağları ile kendini Yozgatlı görenleri bir aile halinde görmesini sağlamaktır. Yozgat Yenikapı Tanıtım Günleri etkinliğimizi hep beraber gerçekleştiriyor olacağız. Kadim şehir Yozgat’ın insanları olarak İstanbul’a Yenikapı Etkinlik alanına tüm hemşerilerimizi, Yozgat’ımızı merak eden 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Yozgat Günleri, Yenikapı Fuar alanında 29 Kasım ile 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.