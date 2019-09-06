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Yenikapı’da yalan rüzgârı

İsraf ve makam aracı yalanıyla ele geçirdiği İBB koltuğunda AK Parti döneminde kullanıldığını iddia ettiği 1717 lüks aracı Yenikapı’da sergileme sözü veren CHP’li İmamoğlu’nun dün başlattığı girişim fiyasko çıktı. Sergilenen araçlar aşevi kamyonları, evde bakım araçları, sokak hayvanları bakım araçları, zabıta ve akıllı mini araçlar, Clio marka hizmet araçları ve parklardaki bisikletler olduğu görüldü!

06 Eylül 2019 Cuma 12:02
Yenikapı’da yalan rüzgârı

 Haber Merkezi 

Yerel seçim sürecinde AK Parti’ye “makam saltanatı” iftirası atan CHP’li Ekrem İmamoğlu, belediyenin hizmet araçlarını Yenikapı miting alanına çekerek büyük bir fiyaskoya imza attı.

İsraf ve makam aracı yalanıyla ele geçirdiği İBB koltuğunda AK Parti döneminde makam aracı olarak kullanıldığını iddia ettiği 1717 lüks aracı Yenikapı’da sergileme sözü veren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun dün başlattığı girişim fiyasko çıktı. Sözde İBB müdürlerinin makam araçları iddiasıyla dünden bu yana Yenikapı’da sergilenen belediye araçlarının soğuk hava depolu aşevi kamyonları, evde bakım araçları, sokak hayvanları bakım araçları, zabıta otomobilleri, turizm bölgelerinde kullanılan akıllı mini araçlar ve Clio marka hizmet araçları olduğu görüldü. Yenikapı’da sergilenen Clio marka araçların üzerinde “Hizmet Aracı” ibaresi yer alıyor.

Lüks araçlar nerede Ekrem?

Kamyonetleri bile “makam aracı” diye Yenikapı’ya çıkaran CHP’li İmamoğlu, yerel seçim sürecinde eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’ya tahsis edildiğini iddia ettiği yazlık, kışlık ve baharlık 3 lüks makam aracını hâlâ sergileyememesi dikkatlerden kaçmadı. “Makam saltanatı” diyerek AK Parti’nin hizmet belediyeciliğini sergileyen CHP’ye, AK Parti İBB Meclis Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tepki gösterdi. Tevfik Göksu, sergilenen araçların tamamının saha aracı olduğunu belirterek, Yenikapı şovu nedeniyle İstanbul’da belediye hizmetlerinin aksadığını söyledi.

Göksu, “Seçim kampanyası sürecinde Sayın Başkan bin 717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam araçları yok. Şimdi sahadaki arazi araçlarını toplamışlar. Gördüğüm kadarıyla bütün birimlere ‘sizden 3 tane, sizden 5 tane araç getirin buraya’ demişler. Bunlar arazi araçları olarak kullanılan, evde bakım hizmetlerinde, sosyal hizmetlerde, diğer birimlerin şantiyelerinde kullanılan hizmet araçlarıdır. Aldığım bilgilere göre de salı gününe kadar devam edecek. Ortaya atılan iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla bugünden itibaren İstanbul’da hayat durmuş gözüküyor. Örneğin şu anda evde bakılan ve hizmet bekleyen vatandaşlar hizmetlerini alamıyorlar. Sadece bir kara propaganda yapmak için İstanbul’da hayatı durduruyorlar. Seçimde söyledikleri iddia ve iftiraydı. Bugün de söyledikleri aynı şekilde devam ediyor” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:02
  1. İstanbul
  2. Yerel seçim
  3. AK Parti
  4. makam saltanatı
  5. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  6. Yenikapı miting alanı
  7. makam aracı
  8. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
  9. CHP
  10. AK Parti İBB Meclis Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

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