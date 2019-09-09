Yenikapı'da şov yapıyordu! İmamoğlu'ndan büyük israf

AK Partili İBB döneminde İSKİ hizmetlerinde kullanılan çoğunluğu binek araçların ortalama aylık maliyet giderleri toplamda 1 milyon 422 bin 793 TL olduğu tespit edilirken, bu rakam CHP'li İmamoğlu döneminde aylık 3 milyon 341 bin 800 TL'ye yükseldi.

5 ayda 16 milyon TL

AK Partili İBB'de İSKİ yönetimi, 2 yıllığına yaptığı kiralamada 34 milyon 267 bin 50 TL harcamada bulunurken, CHP'li İmamoğlu döneminde ise sadece 5 aylık yapılan pazarlık usulü ihale sonucunda büyük bir israfa imza attı. Sözleşme imzalanan firmaya 16 milyon 709 bin 550 TL ödeneceği taahhüt edildi. İki dönem arasındaki fark ise dudak uçuklattı.

Meclis'te belge gösterildi

Yenikapı'ya çektiğiniz araç sayısı 730. Gelen tepkiler üzerine araçları geri çektiniz. 730 tane hizmet fazlası araç tespit ettiniz. İSKİ'ye 997 araç neden aldınız? Bizim dönemimizde 1400 liraya kiralanan araç yeni dönemde 3340 TL'ye kiralanmış. Yani bizim 3 katımıza kiralanmış. O zaman bunları da gönderin. Bundan sonra insanların ayağına hizmet götürmeyeceksiniz, evde bakıma muhtaç insanlara hizmet götürmeyecekseniz bütün araçları alın. Zaten sizin insanlara hizmet gibi bir derdinizin olmadığı ortaya çıktı.