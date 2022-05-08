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Spor Yenikapı'da muhteşem görüntü! Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması havadan görüntülendi
Spor

Yenikapı'da muhteşem görüntü! Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması havadan görüntülendi

İstanbul Yenikapı Miting alanında kutlama için buluşan Trabzonspor taraftarının şampiyonluk kutlaması drone ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 22:55:00 - 2022-05-08 23:02:02

Trabzonspor’un Yenikapı’da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının drone görüntüleri görsel şölen oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, İstanbul Yenikapı’da şampiyonluk kutlaması yaptı. 38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı.

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Görsel şölen oluştu

Taraftarlar meşaleler ve telefon ışıklarıyla alanda görsel şölen oluşturdu. Taraftarların gönüllerince eğlendiği ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Kutlamaların drone görüntüleri ise görenleri kendine hayran bıraktı.

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