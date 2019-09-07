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Yenikapı'da dikkat çeken görüntü! İşler birikince bir kısmı geri gitti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'ya 1700 makam aracı yerine belediyenin hizmet araçlarını getirmesi, işlerin birikmesine neden oldu. 5 Eylül'de meydanda bulunan araçların bir kısmının, 6 Eylül'de geri gönderildiği görüldü.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:20
Yenikapı'da dikkat çeken görüntü! İşler birikince bir kısmı geri gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı meydanına çektirdi.

İlaçlama araçlarını bile getirdi

Haber7'de yer alan habere göre derin donduruculu kamyon, ilaçlama kamyoneti, altyapı hizmetlerinde kullanılan kamyonetlerin de alana park edilmesi çalışmaları durma noktasına getirdi.

Bazı araçlar gitti

5 Eylül'de görüntülenen o araçların bir kısmı, 6 Eylül 2019 tarihinde Yenikapı'dan kayboldu. Havadan alınan görüntülerde kamyonların yerlerinin boş kaldığı belirlenirken, park edilmeleri dolayısıyla aksayan işlerin devamı için göreve gönderildiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili İBB yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi.

"İşler aksayınca geri çekildi"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Yenişafak'a yaptığı açıklamada, söz konusu araçların göreve gönderildiği iddiasını doğrulayarak "Ortaya attıkları gibi 1717 tane makam aracı bulamayınca hizmet araçlarını meydana topladılar. İşler aksayınca da geri göndermeye başladılar. Bugün saat 13.00'da kamyonetlerin ve kamyonun geri çekildiği bilgisini aldık" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:20
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. Yenikapı
  5. Yenikapı araçlar

YORUM YAZ

  • MertMert24 dk önce
    Mertçe söyleyin tövbe edin bir yalnış yaptık birdaha olmicak diyin bunca araba luks yazıktır günahtır.
  • Yavuz 1517Yavuz 151728 dk önce
    chp ve chp'liler bu ülkenin yüz karasıdır. cahil halkın partisi yani chp'nin yalanı, dolanı, talanı bitmez. Ama cahil chp tabanı, bu tabansız partiye hala oy vermeye devam ediyor. PES DOĞRUSU! Çalış beton Ekrem çalış. İstanbul halkına hizmet dışında her yerde varsın. Sen, nasıl bir çift ayaklısın ekrem. Kuyruğunuzdan nereye bağlısın ekrem. Sen, gerçekten ibb'nımısın ekrem. ekrem, şuna emin ol.... Bu büyük milleti ALLAH siz tiplerin şerrinden koruyacaktır. pkk - chp ortaklığının sonucuna katlanacaklar.

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