Yenikapı'da dikkat çeken görüntü! İşler birikince bir kısmı geri gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı meydanına çektirdi.

İlaçlama araçlarını bile getirdi

Haber7'de yer alan habere göre derin donduruculu kamyon, ilaçlama kamyoneti, altyapı hizmetlerinde kullanılan kamyonetlerin de alana park edilmesi çalışmaları durma noktasına getirdi.

Bazı araçlar gitti

5 Eylül'de görüntülenen o araçların bir kısmı, 6 Eylül 2019 tarihinde Yenikapı'dan kayboldu. Havadan alınan görüntülerde kamyonların yerlerinin boş kaldığı belirlenirken, park edilmeleri dolayısıyla aksayan işlerin devamı için göreve gönderildiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili İBB yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi.

"İşler aksayınca geri çekildi"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Yenişafak'a yaptığı açıklamada, söz konusu araçların göreve gönderildiği iddiasını doğrulayarak "Ortaya attıkları gibi 1717 tane makam aracı bulamayınca hizmet araçlarını meydana topladılar. İşler aksayınca da geri göndermeye başladılar. Bugün saat 13.00'da kamyonetlerin ve kamyonun geri çekildiği bilgisini aldık" dedi.