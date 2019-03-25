Yenikapı’da 1.6 milyon kalp bir attı! işte İstanbul

Türkiye için kritik önem arz eden 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı’nın bileşenleri AK Parti ve MHP, İstanbul Yenikapı’da devasa bir miting gerçekleştirdi. 31 Mart seçimlerinin sonucunu adeta beyan eden miting de milyonlarca Türkiye sevdalısı bir araya geldi. Şenlik havasında geçen miting kapsamında Yenikapı’da buluşan vatandaşlar, tarihi günde sayısız müjdeye şahit oldu.

Binali Yıldırım yakıştı

Burada İstanbullulara hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi rakamlara göre Yenikapı Mitingine katılan kişi sayısının 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıklayarak, “Bir çağın açılıp bir çağın kapandığı bu şehri, kıyamete kadar İslam şehri olarak koruyacağız. İstanbul gibi şehre rastgele isim yakışmazdı, onun için Binali Yıldırım’ı aday gösterdik. İnşallah 1 Nisan’dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız” dedi.

CHP’de ufuk yok

CHP’nin zulmünden nasibini alan İstanbul’un geçmiş dönemlerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “CHP’den aldığımız İstanbul’da su yok, çöp çoktu; hava kirliliği vardı. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Bunlarda ufuk yok, ufku olmayanın yönetim kabiliyeti olmaz. Bizden önce bin 596 otobüs vardı; pislikten geçilmez, kokudan durulmazdı. Artık günde 4 milyon İstanbulluyu otobüsler taşıyor. Ücretsiz internet hizmet var. 140 kilometre dağları deldik, İstanbul’a su getirdik. Haliç’te yaptığımız dünyada örnek bir adım.”

Adnan Menderes’in idam kararının alındığı Yassıada’yı “Özgürlük ve Demokrasi” adası yaptıklarını ifade eden Başkan Erodğan, AKM’nin kısa süre içerisinde tamalanacağını söyledi. Yenikapı’da sevindirici haberler veren Erdoğan, müjdeleri şöyle sıraladı:

Yeşil ve temiz şehir

“İstanbul’un potansiyeline değer katmak için yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi’ni kuruyoruz. Burada 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız. Eyüpsultan Göktürk’te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız. Silivri’de jeotermal ve sağlık merkezini hayata geçireceğiz. Sağlık turizminde İstanbul, değerine değer katacak. 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız. 25 yeni kent meydanı yapacağız. 18 alanda seyir terasları oluşturacağız. Doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Gülhane Parkı’yla denizi birleştireceğiz. 300 mahalleye 955 kreş açacağız. Adalar’da 274 adet elektrikli faytonu alarak kötü görüntüyü ortadan kaldıracağız. Bay Kemal çıkmış ‘17 yılda ne yaptı’ diyor. Ne yapayım gözü yok, görmüyor.”

Dövizle oynayanı yakarım

Türkiye’ye yönelik yeniden başlatılan kur şantajına da değinen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, ‘döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak’ bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz.”

‘Zillet’ beladır Cumhur bekadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı’da düzenlenen mitingde, önemli açıklamalarda bulundu. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye’nin kuyusunu kazanlara sert mesajlar veren Bahçeli, şunları dile getirdi: “Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız. İstanbul’da PKK’ya geçit yoktur. FETÖ’ye müsamaha yoktur. Sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz bir yeri bulunan sayın Binali Yıldırım İstanbul’un şehremini olmaya hem namzet hem de buna ziyadesiyle layıktır.”

Karanlık günlere geri dönmemek için “Cumhur”

“İstanbul, Cumhur İttifakı’nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir” diyen Bahçeli, “Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir. Zalimlerin hedefi Türkiye’dir, Türk milletidir. Hedefteki şehir ise İstanbul’dur. Senaryo aynıdır, oyun aynıdır. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Yeni Türkiye’ye yönelik kuşatmanın birlik ve beraberlikle kırılacağına dikkat çeken Bahçeli, “Türkiye’nin yaşamış olduğu karanlık günlerin tekrar etmemesi için 31 Mart seçimleri kazasız belasız temin edilmeli, Cumhur İittifakı’nın duruşuyla temellenmelidir” dedi.

‘Finali Binali ile yapalım’

Yenikapı’da konuşan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, şunları dile getirdi: “1994’ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak İstanbul’a hizmet etme fırsatı bulduğum için şükrediyorum. Yenikapı’ya ruh veren Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu. Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte, bu söz Yıldırım sözüdür. Bu uğurda birlikte çalışmaya, olmaya var mısınız? Finali, Binali ile yapalım mı?”

Mitingde tek bayrak vardı...

Büyük coşkunun yaşandığı Yenikapı’daki Büyük İstanbul Mitinginde sadece Türk bayrakları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile eski başbakanlardan Tansu Çiller mitingi vatandaşların arasında takip etti.

Tansu Çiller: Türkiye istikrara sahip çıkacaktır

Eski başbakan Tansu Çiller, “Ben inanıyorum ki sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak” dedi. Yenikapı Mitingine katılan Çiller, şunları söyledi: “Önümüzdeki 4,5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var sadece, istikrarsız bir Türkiye’de kısır döngülerle mi geçireceğiz bunu, yoksa istikrarla çözüme mi yöneleceğiz? Hep birlikte daha büyük bir Türkiye mi? Ben inanıyorum ki bugün, bir hafta sonra sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak. Birlikte yürüyüşle Türkiye’yi gelecekteki nesillerin daha güzel Türkiye’sine, daha büyük Türkiyesi’ne birlikte taşıyacağız.”

Miting sonrası Ayasofya müjdesi

Başkan Erdoğan, miting sonrası katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı. Ayasofya’ya girişlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına girişin ücret olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, “O anormal bir teklif değil, olabilir niye olmasın. Rahatlıkla olabilir. Hatta üzerinde bunun öyle dururuz ki, ‘müze’ ifadesi ile değil, ‘Ayasofya Cami’ olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Cami’ne turistler geliyorlar, ödeme yapmıyorlar, Süleymaniye aynı şekilde, Fatih Cami’nde aynı şekilde. Aynı şeyi Ayasofya’da da yapılabilir. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz” diye konuştu.