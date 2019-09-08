Yenikapı tiyatrosu sona erdi... Araçlar yeniden iş başında!
16 milyon kişiye gece gündüz hizmet götüren belediye araçlarını "ihtiyaç fazlası" diyerek Yenikapı meydanına dizip israf algı oluşturmaya çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tiyatrosu sona erdi. Yenikapı'da görüntülenen Sağlık Daire Başkanlığı'na ait üç aracın Edirnekapı Evde Sağlık Hizmet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildiği öğrenildi.08 Eylül 2019 Pazar 12:40
Seçildiği günden bu yana yaptığı işçi kıyımları ve zamlarla vatandaşı canından bezdiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı şovu sona erdi. Belediyenin hizmet araçlarını "makam aracı israfı" olarak gösteren İmamoğlu vatandaşın zekasıyla adeta dalga geçmişti.
5 Eylül Perşembe günü Yenikapı Miting Alanı'na getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na ait üç aracın 6 Eylül Cuma günü Edirnekapı Evde Sağlık Hizmet Müdürlüğü'nün otoparkında olduğu tespit edildi.
Yenikapı'dan Edirnekapı'ya getirildi
Evde Sağlık Hizmetleri'ne ait 34 YL 2681, 34 YL 7928 ve 34 YL 3991 plakalı üç araç; 5 Eylül'de Yenikapı Miting Alanı'na getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu araçların bakıma muhtaç ve hasta kişilerin tedavisi için hekimler ve belediye personelinin kullandığı araçlar olduğunun gazete ve televizyonlarda haber olunmasının ardından harekete geçti ve araçların Yenikapı Miting Alanı'ndan çıkarılmasına karar verdi.
Araçlar, 6 Eylül'de Edirnekapı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi. 34 YL 2681, 34 YL 7928 ve 34 YL 3991 plakalı araçlar, merkezin otoparkında bulunuyor.
Evde Sağlık Hizmetleri; İstanbul'da yaşayıp, sosyal yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere evlerinde sağlık hizmeti veriyor. 3 aracın da saha çalışmasında kullanıldığı ve hasta tedavileri için evlere gittiği öğrenildi.
2001 yılında faaliyete başladı
Evde Sağlık Hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla 2001 yılında başlatılmış bir hizmet.. Sağlık hizmetlerinin hastaları evlerine kadar götürülmesiyle birlikte; hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hastanede yatış sürelerinin azaltılması, bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesini de öngörülüyor.
Hizmetten kimler faydalanabilir?
İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi
Hastanın desteğe muhtaç olması
Maddi ve sosyal yönden yetersiz durumda olması
Yaşlı, kimsesiz ve engelli olması
Ev ortamında muayene ve fizyoterapi ihtiyacı olması
Yalnız yaşayan ve başkasına bağımlı olan hastaların kişisel işlerini yapamaması
Fiziksel ve sosyal durum olarak günlük aktivitelerinin yetersiz olması
Hastanın kendi başına sağlık kurumlarına ulaşamaması
Kamyonetler ve derin donduruculu hizmet araçları da alandan çekildi
Öte yandan Yenikapı Miting Alanı'na getirilen çok sayıda kamyonet ve derin donduruculu hizmet aracının alandan çıkarıldığı tespit edilmişti.
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