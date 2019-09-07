Yenikapı tiyatrosu sona erdi, araçlar yeniden göreve başladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi İstanbul Belediyesi'nde çok fazla gereksiz lüks makam aracı olduğunu iddia ederek seçilmesi durumunda bunları Yenikapı'da sergileyeceğini söylemişti.

Ancak İmamoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı. İddia ettiği gibi lüks makam araçları bulamayan İmamoğlu, Yenikapı'yı doldurmak için çoğunluğunu hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı'ya çektirdi.

Vatandaşlardan ve medyadan gelen tepkiler üzerine İmamoğlu, şovunu sona erdirmek zorunda kaldı. Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları ise bugün tekrar göreve başladı.

"Madem israf araçları geri ver"

Yenikapı'da araçları "israf" diye sergileyen İmamoğlu'na vatandaşlar "Madem israf, hemen geri ver, yenisini alma" diye rest çekmişti. İmamoğlu israf diye sergilediği araçlardan vazgeçemedi. Araçları tekrar kullanmak zorunda kalan İmamoğlu'nun şovu elinde patladı.

İtiraf gibi sözler

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da şov amaçlı sergilediği araçların hizmette kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Yarkadaş'ın konuk olduğu TV programında yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamaları şöyle: Araçlar ayıklanacaktı. Hizmet sözleşmesi bitenler gönderilecek, diğerleri kullanılmaya devam edecekti ama Twitter'daki iki hesap görüntüleri paylaştı ve gündem oldu.