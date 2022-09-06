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Aktüel Yenikapı ölen yaralanan var mı? Yenikapı yaralananların isimleri:
Aktüel

Yenikapı ölen yaralanan var mı? Yenikapı yaralananların isimleri:

İstanbul Yenikapı’da İETT otobüsünün karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Vatandaşlar ise kazanın nasıl yaşandığını araştırıyor. Peki, Yenikapı kazada yaralananların isimleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 13:55:00 -
Yenikapı ölen yaralanan var mı? Yenikapı yaralananların isimleri:

İstanbul Yenikapı’da trafik kazası yaşandı. Peki, kaza nasıl oldu, ölen-yaralanan var mı?

Yenikapı ölen yaralanan var mı? Yenikapı yaralananların isimleri:

Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.

Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların isimleri ise henüz açıklanmadı.

Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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