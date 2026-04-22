CHP’li vekil zikzak çizdi! Suçlu Vali olunca öyle belediye başkanı olunca böyle

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te açıklamalar yaptı.

Ataşehir'de Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheliden 19'unun tutuklandığını anımsatan Günaydın, Adıgüzel hakkında bir HTS ve baz kaydı ile suçlama olmadığını savundu.

Günaydın, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasına ilişkin şunları söyledi:

"'Valinin oğluna kamu kurumlarında genç kızları taciz etmesi ve tecavüz etmesi için özel odaların tahsis edildiği'ne yönelik iddialar var. O kişinin 20 yaşında lüks araçlara binmesi, lüks araçların torpido gözlerinde silahları dolaştırması ve bir kişinin tanıklığıyla 'hamile kaldı, kafasına sıktım' demesi ile tanımlanan bir süreç var. Kızcağız gömülüyor, gömüldükten sonra mezar yerleri bulunamasın diye değiştiriliyor. Vali, kendi yönlendirmesiyle soruşturmayı başka tarafa çevirmek için 3 kere baraj gölü boşaltılıyor. Bir memleketin valisi, polisi, hastanesinin başhekimi için böylesine kayıtlar ortada ise bu memleket kime güvenecektir?"

Zikzak çizdi!

Günaydın'ın CHP'li belediye başkanlarının yolsuzluklarını ve otel odalarındaki kepazelikleri görmez gelip suçlu vali olunca ahkam kesmesi 'zikzak çizdi' yorumlarına neden oldu.