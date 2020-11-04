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Yaşam Yenikapı-Hacıosman metrosu Yenikapı istasyonu neden kapatıldı?
Yaşam

Yenikapı-Hacıosman metrosu Yenikapı istasyonu neden kapatıldı?

M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Yenikapı metro istasyonunu kullanan yolcular Yenikapı-Hacıosman metrosu Yenikapı istasyonu neden kapatıldığını merak ediyorlar. Peki, Yenikapı-Hacıosman metrosu Yenikapı istasyonu neden kapatıldı?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:07:00 -
Yenikapı-Hacıosman metrosu Yenikapı istasyonu neden kapatıldı?

M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı kaç istasyondur?

M2 Metro Hattı, İstanbul'da yer alan metro hatlarından birisidir. Günlük ortalama 250 bin yolcuyla, İstanbul ulaşımında en çok kullanılan raylı sistemdir. Hattın 17 istasyonu olup, Haliç Metro Köprüsü üzerinde yer alan Haliç Metro İstasyonu haricindeki 16 istasyon yer altında yer almaktadır.

Durak sayısı: 16

Hat uzunluğu: 23.5 km

Hat açıklığı: 1,435 mm

Yolculuk süresi: 33 dakika

Açılış: 16 Eylül 2000

Yolcu kapasitesi: 285,000

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