Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı Töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Vali Yerlikaya, İstanbul'un iki kıtanın buluştuğu dünyada eşi benzeri olmayan, 661 kilometre güzel kıyısı, Marmara gibi iç denizi olan mübarek, övülmüş bir şehir olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, sürdürülebilir balıkçılığın önemine işaret ederek, "Biz denizlerimizdeki ürünlerin sürdürülebilir, yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu nimetin her daim bereket olarak kasalarımıza, oradan tezgahlarımıza ve sofralarımıza gelmesini istiyoruz. Bunun için ilmin ışığında avcılığı yapmamız lazım. Bunu yapanlara her zaman için selam olsun." diye konuştu.

Yerlikaya, pek çok balıkçının kurallara uyduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bunu yapmayanlarla da ilgili haksız rekabeti önlemek, doğruyla eğriyi ayırt etmek, doğruyu ödüllendirmek, yanlışa da dur demek için geçen yıl burada Cumhurbaşkanımızın sözü 1 Ocak 2020'de 1380 sayılı kanun olarak yürürlüğe girdi. Denetim elimiz güçlendi. Tarım il müdürlüğümüz koordinasyonunda, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız gece gündüz demedi denetim yaptı. 600 bin liraya yakın idari ceza yazıldı. 56 tonun üzerinde kanun dışı yakalanan su ürününe el konuldu. 50 tekneye de devlet el koydu."

Kurallara uygun avcılık yapanların emeğini korumayı önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, İstanbul'da söz konusu kanunun uygulamasında görev alanlara teşekkür etti.

Yerlikaya ve beraberindekiler İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasının ardından denize balık bıraktı.

Konuşmasının ardından denize açılacak bir tekneye çıkan Yerlikaya, telsiz anonsuyla sezonun açılışını yaptı.