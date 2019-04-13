Yenidoğan canlandırma uygulayıcı eğitimi verildi Kilis’te, sağlık personeline Yenidoğan canlandırma uygulayıcı eğitimi verildi.

Kilis’te, sağlık personeline Yenidoğan canlandırma uygulayıcı eğitimi verildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından, Yenidoğan ölümlerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütülüyor.

Suriye Görev Gücü Toplantı Salonunda Bakanlık tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından, Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimi yapıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Şık’ın katılımıyla da sertifika töreni gerçekleştirildi.

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