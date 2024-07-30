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Dünya Yeniden seçilen Maduro'dan 7 ülkeye rest! 'Derhal terk edin'
Dünya

Yeniden seçilen Maduro'dan 7 ülkeye rest! 'Derhal terk edin'

Yeniakit Publisher
2024-07-30 11:57:00 -
Yeniden seçilen Maduro'dan 7 ülkeye rest! 'Derhal terk edin'

Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçildiği Venezuela'da hükümet, seçime ilişkin açıklamaları nedeniyle 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini geri çekmesini istedi.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimiyle ilgili Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'ın, ülkenin içişlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullandığı gerekçe gösterilerek, bu ülkelerden Venezuela'daki diplomatik temsilcilerini derhal çekmesini talep etti.

"En sert şekilde reddediyoruz"

Nicolas Maduro hükümetinin de bu 7 ülkedeki tüm diplomatik personelini çekeceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Venezuela, kendi kaderini belirleme hakkına sahiptir. Venezuela, barış ve birlikte yaşama ortamını tehdit eden tüm bu eylemlere karşı gerekli önlemleri almaya muktedirdir. Seçim sonuçlarını görmezden gelmeye çalışan bu açıklamaları en sert şekilde reddediyoruz."

Seçimlerle ilgili yönlendirici konuşma yapmışlardı

Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay, Venezuela'daki seçimlerle ilgili yaptıkları açıklamalarda, devlet başkanı seçiminden duydukları derin endişeyi ifade etmişti.

Bu ülkeler, Venezuela'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının tam olarak gözden geçirilmesi için Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) "acil" toplantıya çağırmıştı.
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Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

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