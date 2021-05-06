Yeniden Refah'tan Filistin değerlendirmesi: Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı daha zor günler bekliyor

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Filistinli Müslümanlara yönelik siyonist zulmü değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Bekin, ABD Başkanı Joe Biden'ın da desteklediği eski başkan Trump'ın damadı ve başdanışmanı Siyonist Jared Kushner ve BAE'nin kurduğu İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Filistin'in ve Müslümanların kutsalı Kudüs'ün işgalinin daha da derinleşeceğini söyledi.

'Siyonist damat ve BAE, Filistin'in teslimi anlaşmasını derinleştirme peşinde!'

Bekin, siyonist damat Kushner ve BAE'nin başı çektiği enstitü ile ilgili şunları kaydetti:

"15 Eylül 2020’de Washington’da, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımı ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el-Nahlan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el-Zayani arasında imzalanan ve daha sonra Fas ve Sudan’ın da dâhil olduğu sözde ‘Yüzyıl Anlaşması’ olarak nitelendirilen ve işgalci İsrail'in Müslüman olan Filistin halkını yine Müslüman ülkeler eliyle yok etme anlamı taşıyan sözde ‘Yüzyıl Anlaşması’nın baş mimarı olarak kabul edilen ABD eski Başkanı Trump’ın damadı ve baş danışmanı Siyonist Jared Kushner ve Türkiye'ye karşı bölgede her fırsatta hasmane tutum sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri, söz konusu ülkeler arasında oluşturulan bağların daha da güçlendirilebilmesi amacıyla İbrahim Anlaşması Enstitüsü adıyla bir sivil toplum örgütü kurdu. Siyonist Jared Kushner’e göre; ‘İbrahim Anlaşması Enstitüsü’, sözde ‘Yüzyıl Anlaşması’nın yararları ve daha fazla Arap ülkelerinin bu anlaşmaya dâhil edilebilmeleri için çalışmalar yapmayı hedeflemektedir."

'Enstitünün kurucu kadrosu azılı siyonistlerden oluşuyor'

İşgali derinleştirecek sözde anlaşmayı diğer Müslüman ülkelere yaymak için kurulan enstitünün kurucu kadrosundaki azılı siyonistlere dikkat çeken Bekin, "Siyonist Kushner, sözde İbrahim Anlaşması’nın müzakeresinde önemli roller oynayan eski Beyaz Saray elçisi Avi Berkowitz, İsrailli-Amerikalı İşadamı Demokrat Haim Saban, Birleşik Arap Emirliği ve Bahreyn'in Washington büyükelçileri, Yusuf el Utaybe ve Abdullah R. El Halife ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi sözde İbrahim Anlaşması Enstitüsünün kurucuları arasında yer aldılar. Enstitünün İcra Direktörlüğüne ise, ABD eski Başkanı Trump dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski Orta Doğu danışmanı Rob Greenway’ın atandığı ifade edilmektedir." şeklinde konuştu.

'Mescid-i Aksa işgaline ses çıkarmayacak Müslüman ülkeler istiyor'

Söz konusu enstitüyü ABD başkanı Biden'ın da desteklediğini belirten Bekin, "Biden yönetimi de, sözde ‘İbrahim Anlaşması’nı daha da güçlendirmek ve potansiyel olarak bu anlaşmaya ilave Müslüman ülkeler eklemek istediğini açıkça ifade etmektedir. Nitekim ABD Başkanı Biden, Salı günü BAE, Emirlik Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile yaptığı görüşmede BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ABD için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etmesi geleceğe yönelik ABD ve İsrail’in Ortadoğu üzerindeki planlarını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Her fırsatta ‘Siyonist’ olduğunu ve Siyonizm’e hizmet arzusu içerisinde olduğunu ayan beyan ortaya koyan Joe Biden’ın, Trump’ın damadı Kushner’in öncüsü olduğu ‘İbrahim Anlaşması’na destek vermesi ve söz konusu anlaşmanın derinleştirilmesi amacıyla kurulan ‘İbrahim Anlaşması Enstitüsü’ konusundaki memnuniyetini ifade etmesi gelinen noktadaki vahim durumu ortaya koymaktadır. Mescid-i Aksa’ya yönelik Siyonist baskılara karşı sessizliği yeğleyen bir anlayış ile söz konusu ‘İbrahim Anlaşması’na taraf olan Müslüman ülkelerin bundan böyle ancak İsrail’in işgalci tutumuna hizmet etmesi söz konusu olabilir." dedi.