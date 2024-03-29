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Siyaset Yeniden Refah'ta istifa furyası sürüyor! 'CHP'nin yolunu açıyorlar' diyerek AK Parti'ye geçtiler
Siyaset

Yeniden Refah'ta istifa furyası sürüyor! 'CHP'nin yolunu açıyorlar' diyerek AK Parti'ye geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-03-29 15:41:00 -
Yeniden Refah'ta istifa furyası sürüyor! 'CHP'nin yolunu açıyorlar' diyerek AK Parti'ye geçtiler

İstanbul'da Murat Kurum karşısında aday çıkararak Ekrem İmamoğlu lehine hamle yapması nedeniyle seçmenlerinin de tepkisini alan Yeniden Refah Partisi'nde istifa furyası devam ediyor. Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı Hilmi Ordu ve parti üyesi arkadaşları, 'CHP'nin yolunu açıyorlar' diyerek istifa edip AK Parti’ye geçti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala Yeniden Refah Partisi Acıpayam İlçe Teşkilatında istifa şoku yaşandı. Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı Hilmi Ordu ve parti üyesi arkadaşları istifa ettiğini duyurdu. Hilmi Ordu ve arkadaşları, AK Parti’ye geçtiklerini açıkladı.

İstifası hakkında bir açıklama yapan Hilmi Ordu, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını belirterek, “Kısa bir süre önce bazı nedenlerden dolayı Yeniden Refah Partisi’ne geçtik. Bir süre sonra yerel seçim startı verildi. Ben de Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi adayı gösterildim. Maalesef süreç ilerledikçe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen hizmet destanlarındaki kazanımlarımızın korunamayacağını ve Türkiye’mizin milli menfaatler temelinde büyük fedakarlıklar ile AK Parti ve MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı’na birlik ve beraberlik adına en büyük zararı ne yazık ki Yeniden Refah Partisi’nin verdiğini, bu gerçeklerle amacın CHP’nin yolunu açmak, ekmeğine yağ sürmek olduğunu gördük.

Bunu vicdanımız kabul etmedi. Bu duygu ve düşüncelerle hem Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi adaylığımdan hem de Yeniden Refah Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz. Tüm arkadaşlarıma aynı duyarlılıkla sandığa gidip yine yeniden Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye davet ediyorum” dedi.

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Yorumlar

Yav he he

Bu sonradan zuhur partici hükümet sayesinde aldığı oyu kendi oyu zannetti iş bu yüzden kendini ağa oy verenlerde kendisine hayran maraba zannetti burnunun yere sürtülmesine kaldı iki gün. Temelde bu kafa ile chpye yaranmaya çalıştı sonuç dibi boyladı. insan içine çıkmaya ne bebecenin ne davidonun nede timelin yüzü kalmadı sıra mücoda güle güle mücoooo
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