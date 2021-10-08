Yeniden Refah'ta bayrak değişimi

Yeniden Refah Partisi yurt genelinde ikinci kongrelerini yapmaya başladı. Kongreler yapılıyorken Bursa’da önemli değişimler oldu. Ankara’da Bursa’yı temsil edecek yönetici sayısı arttı. Aynı zamanda il başkanlığına yeni bir isim geldi.

Naim Öztürk genel merkez teşkilat başkanlığına terfi etti

Bursa il başkanlığı kurucu başkanı Naim Öztürk genel merkez teşkilat başkanlığına terfi etti. Bursa’da dünya çapında programlara imza atan yönetimin başkanlığını sürdüren Öztürk genel başkan tarafından teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Bir süredir genel başkan Fatih Erbakan’ın genel başkan yardımcılığa getireceği konuşulan Öztürk kısa bir süre önce görevlendirildi.

Murat Kolancı il başkanı oldu

Naim Öztürk’ün genel başkan yardımcısı olmasının ardından Bursa’da yapılan temayül yoklaması sonrası Yıldırım ilçe başkanı görevine devam eden Murat Kolancı il başkanı olarak açıklandı. Temayül yoklamasında öne çıkan beş isimden birisi olan Murat Kolancı Yıldırım ilçesindeki çalışmalarıyla genel başkan Erbakan tarafından il başkanı olarak ilan edildi.

Ankara'ya bir görevlendirme daha

Yeniden Refah Partisi Bursa ili kurucular kurulunda yer alan Hasan Karabulut genel merkez Seçim ve Hukuk İşleri komisyonuna davet edildi. Karabulut, il yönetiminde il başkan yardımcısı görevine devam ederken genel başkan yardımcısı Mehmet Aşıla’nın yardımcılığına getirildi. Hasan Karabulut’un Bursa’daki görevinin devam edeceği belirtildi.