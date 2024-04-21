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Siyaset Yeniden Refahlı başkanın ilk hizmeti kendi evinin önüne!
Siyaset

Yeniden Refahlı başkanın ilk hizmeti kendi evinin önüne!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:03:00 - 2024-04-21 23:23:55

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye araçları ile kendi apartmanının önüne mıcır döktürdü.

Yeniden Refahlı Çiftçi'nin icraatı sosyal medyada gündem oldu.

İlçede yaşayan vatandaşlar ayrımcılığa tepki gösterirken, Çiftçi sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi.

Açıklamada çalışmanın rutin bir işlem olduğu iddia edildi.

Kamuoyuna duyuru!

Bugün basında Karaköprü Belediyesi’ne ilişkilin yapılan haberlerin konusu Fen İşleri Müdürlüğü’müzce yapılan rutin kot düşürme işlemidir. Herhangi bir talimat sonucunda yapılan bir çalışma değildir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fen İşleri Müdürlüğü’müzün günlük rutin hizmetlerinden birisidir.

Kamuoyunu saygı ile duyurulur.

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