Yeniden Refahlı başkanın ilk hizmeti kendi evinin önüne!
Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye araçları ile kendi apartmanının önüne mıcır döktürdü.
Yeniden Refahlı Çiftçi'nin icraatı sosyal medyada gündem oldu.
İlçede yaşayan vatandaşlar ayrımcılığa tepki gösterirken, Çiftçi sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi.
Açıklamada çalışmanın rutin bir işlem olduğu iddia edildi.
Kamuoyuna duyuru!
Bugün basında Karaköprü Belediyesi’ne ilişkilin yapılan haberlerin konusu Fen İşleri Müdürlüğü’müzce yapılan rutin kot düşürme işlemidir. Herhangi bir talimat sonucunda yapılan bir çalışma değildir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Fen İşleri Müdürlüğü’müzün günlük rutin hizmetlerinden birisidir.
Kamuoyunu saygı ile duyurulur.
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