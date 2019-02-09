Yeniden Refah’ın ilk kongresi nisanda

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Partinin büyük kongresi nisan ayı içerisinde gerçekleşecek. Böylece daha kurumsal, ayakları yere basan bir çalışma dönemine geçilmiş olacak” dedi. Partisinin teşkilatlanma ve kongre sürecine ilişkin bilgi veren Erbakan, şunları söyledi: “46 il ve 200’e yakın ilçede teşkilatlanmamızı gerçekleştirdik. Milli Görüş belediyeciliği ve 94 ruhuyla Türkiye ve dünyada belediye hizmetlerinde yeni bir çağ açıldı, yeni bir dönem başladı. Bizler, 94 ruhunun hakim kılınmasından ancak memnun oluruz.” Kısa bir sürede teşkilatlanlandıklarını ve milletin partiye teveccüh gösterdiğini ifade eden Erbakan, partinin resmi adının “Yeniden Refah Partisi”, kısaltmasının ise “Yeniden Refah” olduğunu bildirdi.