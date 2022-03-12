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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nin pankartlarına saldırı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nin pankartlarına saldırı!

Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Ahmet Gülep, ilçede asılı parti pankartlarının saldırıya uğradığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 16:38:00 - 2022-03-12 16:42:13
Yeniden Refah Partisi'nin pankartlarına saldırı!

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki pankartlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

Partinin Beyoğlu İlçe Başkanı Ahmet Gülep, Fatih Erbakan'ın fotoğraflarının da olduğu pankartların yırtılarak yerinden söküldüğünü aktardı.

'Korkunun ecele faydası olmaz!'

Gelişmeyi Twitter hesabından paylaşan Gülep, "Bu ne kin…? Bu ne öfke…? Bu ne hazımsızlık…? Korkunun ecele faydası olmaz haberiniz olsun…!" dedi.

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