Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" kararına ilişkin KK'dan ilk açıklama

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soruya, "İnsanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin etkilediği illerden olan Malatya'ya ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Depremzedeler siyaset kurumundan 'gelecekte bizim için ne yapacaksınız' onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir. Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Millet İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Onlar da yaşanan olayları gelip gördüler. Millet İttifakı olarak vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız" ifadelerini kullandı.

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