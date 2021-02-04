Yeniden Refah Partisi'ne sürpriz ziyaret sonrası Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "üçüncü ittifak" konusunda konuşmanın erken olduğunu düşündüklerini bildirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti. Uysal'ın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezine gerçekleştirdiği ziyarete partisinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da eşlik etti.

Uysal ve Erbakan, yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

Erbakan, görüşmede Türkiye'nin sorunlarını müzakere ettiklerini söyledi. Türkiye'de çok büyük bir kesimin en önemli gündeminin ekonomik sorunlar ve geçim derdi olduğunu belirten Erbakan, "Halkın alım gücü her geçen gün azalmaktadır. Mevcut hükümetin borç ve faiz faturası son derece kabarıktır. 18 senede 526 milyar dolar borç faizi ödenmektedir. Senede 29 milyar dolar yapar. Borcun faizi millete fatura edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Erbakan, özel tüketim vergisi, elektrik, doğalgaz, köprü ve otoyollara yapılan zamları eleştirdi. "Milli kaynak paketleriyle sorunlara çözüm üretilmesi" gerektiğini ifade eden Erbakan, "Paylaşımda adaleti tesis etmek ve yine bu kaynakla milyonlarca işsize iş istihdam sağlamak, bu tablodan kurtuluşun en önemli adımlarıdır." dedi.

"Türkiye'de işleyen bir demokrasi istiyoruz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal da Türkiye'deki gündemin çok gerilimli olduğunu ileri sürdü. Türkiye'de işleyen demokrasi ve hukuk istediklerini belirten Uysal, yeni anayasa girişimlerine ilişkin, "Anayasa değişiklikleri büyük bir toplumsal mutabakatla yapılmalı." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Uysal, Anayasa değişikliği ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek "Biz bu süreçte iyi niyetimizi korumak istiyoruz. Anadolu tabiriyle 'Yürüyüşlerine bir bakacağız'. Türkiye'ye milletimize neler teklif ediyorlar?" değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan da yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'deki mevcut Anayasa 12 Eylül döneminin kalıntılarını içinde barındıran bir anayasadır. 20'den fazla kez rötuşlar yapılmaya çalışılsa da tam manasıyla uygun bir hale gelmemiştir. Hakkı üstün tutan, adil, bütün toplum kesimlerine adil yaklaşan bir işleyişi sağlayacak milli, yerli ve sivil bir anayasanın ortaya konması son derece önemlidir. 20 kere iyileştirmeye çalışılmış, tabiricaizse yamalı bohça gibi her yeri dikiş izleri ile dolu. Bu noktada toplumsal mutabakat, uzlaşı zemininde yapılması önemli. Meclis dışındaki partilerin de mutabık kalacağı, görüşünün alınacağı şeffaf çalışma ile yürütülmesinde fayda olacaktır."

"Üçüncü ittifak"

Erbakan, soru üzerine, hükümetten yeni anayasa çalışmaları için görüşme talebi gelmediğini söyledi.

Erbakan "üçüncü ittifak" ile ilgili soru üzerine, "Türkiye'nin ve milletin sorunlarının çözülmesi, hukuk ve adalet alanında, sosyal alanda, ekonomi ve dış politikadaki tehditler konusunda geniş bir müzakere imkanı bulduk. Aslında milletimizin dertleri ortak. Ortak sorunlara ortak çözüm üretilmesi ve dertlere de derman olunması gerektiği konusunda mutabıkız ama şu anda ittifakla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Uysal da Anayasa çalışmalarında "Anayasa'nın değiştirilmez maddelerinin tartışılmaz olması" gerektiğini kaydetti.