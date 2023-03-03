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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz 'aday' açıklaması!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz 'aday' açıklaması!

6'lı masada aday krizi bu akşam patlak verirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 02:27:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz 'aday' açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masa toplantısının sona ermesinden sonra, İYİ Partililerin tepki paylaşımları gündem oldu.

Öte yandan Meral Akşener'in binadan ayrılışı esnasında gergin görünmesi, "masada kriz var" şeklinde yorumlandı.

Türkiye 6'lı masayı tartışırken, Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz bir açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi'nin resmi Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan’dır!" paylaşımı yapıldı.
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