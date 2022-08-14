Yeniden Refah Partisi'nden Seda Sayan ve Gülşen'e tokat! 'Yaptıkları Allah'a savaş açmaktır'

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Gayr-i meşru giyim-kuşamı ile kamuoyunun tartışılan isimlerinden Gülşen, çıktığı son sahnede eşcinsel sapkınların renklerini temsil eden paçavrayı açtı. Öte yandan kendisinden 25 yaş küçük sekizinci kocası ile İsviçre'ye giden Seda Sayan da eşcinsel sapkınların yürüyüşüne katılarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr. Fatih Erbakan yönetimindeki Yeniden Refah Partisi'nden, Gülşen ve Seda Sayan tarafından yürütülen eşcinsellik propagandasına tokat gibi bir cevap geldi.

'Bu düpedüz Allah'a savaş açmaktır'

Gümüşhane İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Lut Kavmi'nin helakını hatırlatarak, "Allah Lut Kavmi’ni yerle bir etti. Sen diyorsun ki ben serbest bırakıyorum, bu düpedüz Allah’a savaş açmaktır." dedi.

Türkiye’de Müslüman eşcinseller derneği kurulduğunu ve bunu da kabul etmediklerini belirten Çolak, "Bir ülkenin aslının dibine bomba koyuluyor. Bir ülkenin GDO’su ile oynanıyor. Bir ülkenin koordinatlarıyla oynanıyor, asil milletin koordinatlarıyla, ahlakıyla oynanıyor, maneviyatıyla oynanıyor. Domuz eti serbest bırakıldı soframıza kadar girdi, zina suç olmaktan çıktı sokaklara kadar döküldü. LGBT’lilere özgürlük verildi bu ülkede. Yetmedi Müslüman eşcinseller derneği kuruldu. Ben bunu kabul edemem. Ben çoluğuma çocuğuma bunu örnek veremem." ifadelerini kullandı.