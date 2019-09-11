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Yeniden Refah Partisi'nden Özyeğin Üniversitesi'ne tepki: Sapkın bireyler değil bilim insanları...

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı Siyasi İşler Başkanı Erhan Erdoğan, Özyeğin Üniversitesi'nin düzenleyeceği skandal etkinliğine ilişkin açıklamada bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:29
Yeniden Refah Partisi'nden Özyeğin Üniversitesi'ne tepki: Sapkın bireyler değil bilim insanları...

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Özyeğin Üniversitesi'nin İstanbul'da düzenleyeceği '2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu' adlı rezil etkinliğine ilişkin açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı Siyasi İşler Başkanı Erhan Erdoğan, "Nadide üniversitemizin, 21. yüzyılda dünya bilimine ve insanlığa katkıda bulunacak gençler yetiştirmek yerine, ailenin ve insanlığın hedef alındığı, bir üçüncü cins oluşturma çabası olan Siyonist yıkım projeleriyle gündeme gelmiş olmasından üzüntü duyuyoruz." dedi.

Açıklamasında "İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nin, 12-14 Eylül tarihleri arasında , '2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu' adı altında, sözde bir bilim çalıştayı yapmayı plânladığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

'Üniversiteler sapkın bireyler değil bilim insanları yetiştirmeli'

"'Sünnet karşıtı Müslüman erkekler, cinsiyetçilikle mücadele sürecinde muhalif erkeklikler, toplumsal cinsiyet, bilinçli erkeklerin 'erkekliği dönüştürme' stratejileri ve handikapları, İstanbul’da bir alan araştırması ve Türkiye’de trans erkeklik' gibi skandal ifadeler ve bir o kadar da akıl almaz konu başlıkları altında, yapılması planlanan bu sözde sempozyuma, uluslararası Siyonist yıkım çeteleri elemanları, Siyonist organizatörler ve Siyonist konuşmacılar da katılacaktır. Bu nadide üniversitemizin, 21. yüzyılda dünya bilimine ve insanlığa katkıda bulunacak gençler yetiştirmek yerine, ailenin ve insanlığın hedef alındığı, bir üçüncü cins oluşturma çabası olan Siyonist yıkım projeleriyle gündeme gelmiş olması, ülkemiz ve insanımız için en basit ifadeyle çok üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olmuştur."

'Siyonist güçler milletimizi gençlerimiz üzerinden vurmaya çalışıyor'

"Son zamanlarda değişik platformlarda, nihai amacı bilim ve fayda üretmenin aksine bilime, gençliğimize, aile yapımıza ve topluma darbe vurmak olan bu ve bunun gibi pek çok kaotik faaliyetlere şahit olmaktayız. Bir üçüncü cins oluşturma çabası içinde tüm insanlığı doğal sürecinden saptırmaya çalışan, değer yargılarımızı zedeleyen, aidiyet duygularımızı dinamitleyen, tüm örf anane, kültür ve inanç değerlerimize kast etmiş olan, aile bağımızı kökünden sökmeyi ve bizleri yok etmeyi amaçlayan, bu ve bunun gibi pek çok sinsi organize saha çalışmalarına son dönemlerde millet olarak sıkça muhatap ediliyoruz. Başta birey ve insan olarak, akabinde ülke ve toplum olarak büyük bir güvenlik tehdidi sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi sözde sempozyum faaliyetleri ile birlikte milletimiz, kendi ruh köklerinden ve sahih İslam geleneklerinden ve yerel geleneksel yaşantılarından kopartılmaya çalışılmaktadır."

'Bu sapkınlık bir an önce iptal edilmeli'

"Siyonist zihniyetin son dönemlerde, aile birliğimize ve toplumsal birlikteliğimize yönelik yıkım çalışmalarına büyük bir hız kazandırdığı Yeniden Refah Partisi olarak gözümüzden kaçmamaktadır. Bu çetelerin ülkemizdeki yıkım faaliyetlerine devam ettiğine ve yapılması düşünülen bu sözde sempozyumun konu başlıklarına bakıldığında, hayasızlıkta zirve noktasına ulaşıldığına, büyük bir üzüntü ile şahit olmaktayız. Yeniden Refah Partisi olarak bu ve bunun gibi Siyonist yıkım faaliyetlerinin ülkemizde bir an önce son bulması için ve özellikle yapılması planlanan bu sözde sempozyumun gerçekleştirilmesinin derhal engellenmesi için, başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere akabinde İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, İstanbul Valiliğimiz ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, bu çirkin organizasyonun engellenmesi ve gerçekleştirilmesine izin verilmemesi için, gereken tüm önlemleri aldırmaya davet ediyor ve gereğinin yetkililerce ivedilikle yerine getirilmesini arz ediyoruz. Ayrıca ülkemizin tüm siyasi parti yetkililerini, Diyanet İşleri Başkanlığı, YÖK, tüm insani ve İslami hassasiyet bilincine sahip sivil toplum örgütlerini ve tüm milletimizi konu hakkında yüksek tepkilerini göstermeye ve el birliği ile beraber çalışmaya davet ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı ve gelişmeler hakkında kamuoyunu an be an bilgilendirmeye devam edeceğimizi de saygılarımızla arz ederiz."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:29
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