Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması: 'Milletimizin menfaati için gereken ne ise onu yapacağız'

Yeniden Refah Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe, partisinin ittifak stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Milli Görüş’ün prensipleri ve kırmızı çizgilerini önceleyerek, vatanımızın ve milletimizin menfaati ve selameti neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." diyen Sakartepe, "Türkiye, hükümetin açıklayacağı hukuk ve ekonomi reformuna kilitlenmiş durumdadır. Bu paketin hukuk ayağında seçim ve siyasi partiler kanununda değişiklikler yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda seçim barajının % 5’e düşürülmesi ve ittifaklarla ilgili düzenlemeler içermesi beklenmektedir. Bu minval üzere kamuoyu tarafından, Yeniden Refah Partisi yetkililerine en sık sorulan soru seçim stratejimiz ne olduğu ve hangi ittifakta yer alacağımız sorusudur. Bu sorunun cevabını vermeden önce, partimizin şu andaki durumunu analiz etmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

'Üçüncü ittifakın omurgasını oluşturma alternatifini deneyeceğiz'

Sakartepe şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle, seçimlere tek başımıza girebileceğimiz gibi, mevcut ittifaklarda da yer alma seçeneği ile 3. bir ittifakın omurgasını oluşturmak gibi alternatifleri değerlendireceğiz. Sonuç itibariyle, partimiz Türk Siyasetinin anahtar partisi konumundadır. Bulunduğumuz konum itibariye pek çok seçeneği değerlendirme potansiyelini elinde bulundurmaktadır. Bundan dolayı önümüzdeki seçimlerin en etkin partisi olacaktır."