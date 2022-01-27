Yeniden Refah Partisi'nden İmamoğlu'na bomba soru!

Yeni Akit / Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbullular kar esareti yaşarken, bir balıkçıda İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’la 3 saat yemek yediği ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

İmamoğlu görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşma zorundadır

Emanetoğlu, “Nedir bu kadar önemli olan konu. Bu ağır kış şartlarına rağmen ertelenmesi mümkün olmayacak kadar bu görüşmeyi gerekli kılan mesele nedir? Sayın İmamoğlu artık bu noktadan sonra bu görüşmenin detayını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır.” dedi.

Ülke ilişkilerini görüşmek Sayın İmamoğlu’nun görevi mi?

Emanetoğlu, konu ile ilgili şunları kaydetti: “İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbullular yollarda çile çekerken, İngiltere Büyükelçisi ile Sarıyer’de balıkçıda yemek yemesi ayrı bir tartışma gündemi oluşturdu. Sn. İmamoğlu’nun konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada ‘En az karla mücadele kadar önemli bir görüşmeydi. Türkiye-İngiltere ilişkilerini görüştük’ sözleri asıl olarak üzerinde durulması gereken konudur. Nedir bu kadar önemli olan konu. Bu ağır kış şartlarına rağmen ertelenmesi mümkün olmayacak kadar bu görüşmeyi gerekli kılan mesele nedir? Sayın İmamoğlu artık bu noktadan sonra bu görüşmenin detayını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Mesele, Türkiye-İngiltere ilişkileri ise gizlenecek bir durum yok demektir. Kaldı ki iki ülke ilişkilerini görüşmek İBB Başkanı’nın görevi midir? İstanbul’a, İstanbullulara hizmet etmek için kendisine oy verilen İBB Başkanı’nın Dışişleri misyonu üstlenmesi makul bir durum mudur?”

İstanbullu çile çekerken İmamoğlu adaylığını mı görüşüyordu?

Bu görüşmenin içeriğinin tam olarak açıklanmadığı sürece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce İngiltere İstanbul Başkonsolosu ile ardında da Büyükelçi ile yaptığı görüşmeler yaklaşan seçimle ilişkilendirileceğinin altını çizen Emanetoğlu, “Görüşmenin asıl ve gerçek nedeni, büyük bir iştiyakla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Sn. İmamoğlu’nun adaylık sürecinin değerlendirilmesi ise bu durum tam bir vahamettir. Yabancı bir ülkenin elçisi ile ülkemizin iç meselelerinin ve seçim süreçlerinin değerlendirilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. 300 yıldır ülkemiz ve milletimiz adına gelişen her olumsuz olayın altından çıkan İngiltere ve Büyükelçisi ile bu konuların görüşülmesi tarihi hatalar zincirine bir yenisinin eklenmesi demektir.” İfadelerini kullandı.