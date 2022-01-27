Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' tepkisi! 'Görüşmenin detayları kamuoyuyla paylaşılmalı'

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İstanbullu karla mücadele ederken, bir balıkçıda İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile buluşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaçacak yeri kalmayınca görüntüleri kabul ederek, "19 saatlik mesaimde bir saatlik yemek molamın neden tartışıldığı malum." diyerek, sorumsuzluğunun üzerini örtmeye çalıştı.

İmamoğlu'na bir tepki de Yeniden Refah Partisi'nden!

İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile buluşmasını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, "Görüşmenin asıl ve gerçek nedeni, büyük bir iştiyakla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen sayın İmamoğlu’nun adaylık sürecinin değerlendirilmesi ise bu durum tam bir vahamettir." dedi ve ekledi: Yabancı bir ülkenin elçisi ile ülkemizin iç meselelerinin ve seçim süreçlerinin değerlendirilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir.

'İmamoğlu görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmak zorundadır'

"Nedir bu kadar önemli olan konu?" diye soran Emanetoğlu, "Bu ağır kış şartlarına rağmen ertelenmesi mümkün olmayacak kadar önemli olan bu görüşmeyi gerekli kılan mesele nedir? Sayın İmamoğlu, artık bu noktadan sonra, görüşmenin detayını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir devlet bu süreçlere çıkar sağlamadan destek vermez." hatırlatması yapan Zafer Emanetoğlu, şöyle devam etti:

Yabancı devletlerin, özellikle İngiltere gibi emperyalist ve sömürgeci tarihe sahip ülkelerin çıkarları demek, ülkemizin ve milletimizin kaybetmesi demektir. Cumhurbaşkanı seçilerek iktidar olmak isteyen kim varsa, başvuracağı adres bellidir ve o adres milletimizin kendisidir. Sayın İmamoğlu’na ve tüm siyasetçilere tavsiyemiz, başta kanlı bir tarihe sahip olan İngiltere olmak üzere yabancı devletlere karşı duydukları sempati ve güveni gözden geçirmeleridir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu