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Siyaset Yeniden Refah Partisi’nden esnaf ve halka ziyaret
Siyaset

Yeniden Refah Partisi’nden esnaf ve halka ziyaret

Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla ilişkiler Başkanlığı, birçok ilde, esnafa ve halka ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:56:00 -
Yeniden Refah Partisi’nden esnaf ve halka ziyaret

Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla ilişkiler Başkanlığı, yaptığı basın açıklamasında birçok ilde esnaf ve halka ziyaretlerde bulunduğunu açıkladı. Halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla ilişkiler Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla ilişkiler birimi olarak,birçok ilimizde yapılan esnaf ve halk ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını yerinde dinledik. Bu ziyaretlerimiz esnasında gördük ki; esnafımız çok sıkıntılı. Esnafımızın kiralarını, vergilerini, stopajlarını ödeyemez hale geldiklerini, günlerce siftah dahi yapamadan işyerlerini kapamak zorunda kaldıklarını,personel çıkarmak zorunda kaldıklarını, evlerini ve arabalarını satmak zorunda kaldıklarını,dededen ve babadan kalma birikimlerini dahi bitirdiklerini, icraların geldiğini, 20-30 yıllık esnaf komşularının mahcubiyet içerisinde işyerlerini kapattıklarını, bir çok esnafın ev kirasını dahi ödeyemedikleri için yerinden, yurdundan olduklarını vb gibi saymakla bitmeyecek kadar sıkıntıda olduklarını tespit ettik. Halkımız ise; esnaftan farklı olmadığını,aile fertlerinin işten çıkarıldığı ve işsiz kaldığı için geçim zorluğu çektiklerini,ev kirası, doğalgaz ve elektrik paralarını ödeyemediklerini, marketten aldıkları bir ürünü bir kaç gün sonra çok daha zamlı olarak almak zorunda kaldıklarını, bir çoğunun esnaf arkadaşlarının ve komşularının anti depresan ilaçlar kullandıklarını ifade ettiler. Ne yapacaklarını şaşırdıklarını Doğu ve Güneydoğu,Anadolu’nun bir çok şehrinde yaşayanların işsizlik ve aşsızlık yüzünden bir umutla büyükşehirlere akın ettiklerini gözlemledik.Hatta öyle insanlara rastladık ki; köyünde 600 dönüm arazisinin olduğunu, traktörünü vergisinden dolayı ve mazot alamadığı için sattığını, büyük şehirlerdeki inşaatlarda köyüne para göndermek için çalıştığını yine üzülerek tespit ettik. Bunla da bitmeyip çalıştığı inşaat sahibi müteahhidinde daire satamadığı için çalışanın ücretini ödeyemediğini gördük. İşsizliğin had safhada olduğu tarım sektöründe ise çiftçimizin kooperatiflere, bankalara ve devletin diğer kurumlarına olan borçlarının sabitlenip ertelenmesi hatta silinmesi gerektiği, hiç olmaz ise pandemi sürecinde  doğalgaz ve elektrik borçlarını karşılaması gerektiği isteklerini insanlarımıza hak vererek dinledik.İnsanlarımız, “devlet bugün yanımızda yoksa ne zaman olacak” diye sıkıntılarını, taleplerini dile getirerek bizden vatandaşın sesi olup serzenişlerini yetkili mercilere iletmemizi rica ettiler.”

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