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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken açıklama: Türkiye'yi sıkıştırmak için atılan sinsi bir adım
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken açıklama: Türkiye'yi sıkıştırmak için atılan sinsi bir adım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Alman fırkateyni tarafından Türk gemisine yapılan baskıya ilişkin, "Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik sinsi bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:14:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken açıklama: Türkiye'yi sıkıştırmak için atılan sinsi bir adım

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Akdeniz'de Libya'ya insanı yardım götüren Türk gemisine yapılan skandal baskına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Türkiye'nin NATO ülkesi olmasına rağmen, bir başka NATO ülkesi Almanya'ya ait Hamburg Fırkateyni tarafından Türk bandıralı “ROSELINA-A” gemisine yapılan baskını kabul edilemez olarak değerlendiren Bekin, "Söz konusu gemiye yapılan baskın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Libya'ya uygulanan silah ambargosu kararının Türkiye tarafından hiçe saydığı ve sürekli delindiği konusundaki iddiaları somutlaştırabilmek adına yapılan ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik sinsi bir adımdır" dedi.

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