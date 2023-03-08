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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden depremzedeler için karar!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden depremzedeler için karar!

Yeniden Refah Partisi’nde 2023 Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Parti tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen 11 ilden adaylık için başvuracak depremzedelerden ücret alınmayacağı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 18:26:00 - 2023-03-08 18:30:08
Yeniden Refah Partisi'nden depremzedeler için karar!

23 Kasım 2018 yılında Dr. Fatih Erbakan tarafından, Milli Görüş çizgisinde ‘Yaşanılabilir bir Türkiye’ ve ‘Yeniden Büyük Türkiye’ hedefleriyle kurulan Yeniden Refah Partisi’nde 14 Mayıs 2023’te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi ilk seçim heyecanı yaşanıyor.

4 yılda 81 il ve 922 ilçede örgütlenen Yeniden Refah Partisi, 300 bin resmi üyesiyle hızla büyüdü.

Depremzede adaylarda ücret alınmayacak!

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere çok az bir süre kala Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan duyuru ile 81 ilde milletvekili aday adaylığı için başvurular alınmaya başlandı.

Yeniden Refah Partisi, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen illerden başvuru yapacak depremzedelerden milletvekili aday adaylığı için ücret almayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Mart Cuma günü seçim kararını duyurması ve kararın ertesi gün Resmi Gazete’de ilan edilmesiyle sürecin resmi olarak başlaması öngörülüyor.
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